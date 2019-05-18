Уфимец приехал на «Поле чудес» и напоил Якубовича медовухой

СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-18T08:30:31+03:00

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Вчера, 17 мая, в эфир вышла очередная серия телешоу «Поле чудес», в котором принял участие 60-летний уфимец Ангам Бадретдинов. Мужчина приехал вместе со своей женой и внучками, и хотя не выиграл, изрядно насмешил участников и самого ведущего своей открытостью и непосредственностью.

-Леонид Аркадьевич, пока крутится барабан, хочу передать приветы вам от своих коллег по работе, - начал свою речь уфимец, после чего перечислил всех сотрудников поименно и перешел к приветствию своей многочисленной родни. Мужчина вспомнил всех братьев и сестер, друзей по школе и университету, и даже дошел до детсадовских приятелей по горшкам, но вовремя вспомнил, что не ходил в садик и остановился.

Закончив передавать приветы, Ангам Бадретдинов решил порадовать ведущего подарками «из солнечной Башкирии» - чак-чаком, липовым и цветочным медом, а также особой безалкогольной медовухой. Уфимец заявил, что ему как раз исполнилось 60 лет, и даже потребовал от Якубовича «несколько лестных слов в адрес юбиляра».

- Чтобы вы были здоровы! - был краток Якубович, после чего все участники чокнулись и отведали национальный напиток.

ИСТОЧНИК KP.RU