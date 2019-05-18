2019-05-18T08:30:31+03:00
Общество

Уфимец приехал на «Поле чудес» и напоил Якубовича медовухой

Мужчина изрядно насмешил ведущего и гостей в студии своей непосредственностью и открытостью
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Безалкогольная медовуха пришлась по вкусу всем присутствующимБезалкогольная медовуха пришлась по вкусу всем присутствующим
Изменить размер текста:

Вчера, 17 мая, в эфир вышла очередная серия телешоу «Поле чудес», в котором принял участие 60-летний уфимец Ангам Бадретдинов. Мужчина приехал вместе со своей женой и внучками, и хотя не выиграл, изрядно насмешил участников и самого ведущего своей открытостью и непосредственностью.

-Леонид Аркадьевич, пока крутится барабан, хочу передать приветы вам от своих коллег по работе, - начал свою речь уфимец, после чего перечислил всех сотрудников поименно и перешел к приветствию своей многочисленной родни. Мужчина вспомнил всех братьев и сестер, друзей по школе и университету, и даже дошел до детсадовских приятелей по горшкам, но вовремя вспомнил, что не ходил в садик и остановился.

Закончив передавать приветы, Ангам Бадретдинов решил порадовать ведущего подарками «из солнечной Башкирии» - чак-чаком, липовым и цветочным медом, а также особой безалкогольной медовухой. Уфимец заявил, что ему как раз исполнилось 60 лет, и даже потребовал от Якубовича «несколько лестных слов в адрес юбиляра».

- Чтобы вы были здоровы! - был краток Якубович, после чего все участники чокнулись и отведали национальный напиток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии «Нива» опрокинулась в кювет: погиб водитель
В Уфе следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения лестницы в детском саду
Радия Хабирова заметили на концерте популярного башкирского певца
Сильный ветер и снег: какая погода ожидает жителей Башкирии на выходных
В Уфе водитель «Рено Дастера» сбил 12-летнюю девочку
Уфимский предприниматель надул ХК «Салават Юлаев» на два миллиона рублей
Когда в Башкирию придет тепло?
В Башкирии планируют запретить продажу кальянов и вейпов несовершеннолетним
В Уфе задержали подозреваемого в сексуальном нападении на 12-летнюю школьницу
Мэр Сибая получил новую награду и уважение от властей Башкирии
В Башкирии из реки выловили труп молодой женщины
Жительница Башкирии обвинила мужа в изнасиловании
«Преступление было совершено в условиях неочевидности»: в деле по убийству топ-менеджера УМПО появились новые подробности
Житель Москвы обнаружил, что его квартира принадлежит незнакомому уфимцу
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
Пьяный житель Башкирии угрожал ружьем полицейским
В Уфе ураганный ветер повалил деревья на припаркованные автомобили
Как устроиться в нефтяную компанию?
Появился фоторобот подозреваемого в нападении на 12-летнюю уфимскую школьницу