Радия Хабирова заметили на концерте популярного башкирского певца

СЕГОДНЯ 07:12 2019-05-18T07:12:45+03:00

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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров пришел на концерт Радика Юльякшина.

Весьма необычно, что руководитель региона нашел время, чтобы послушать, как Elvin Grey поет на своем юбилейном концерте. По словам посетителей праздника, Хабиров не задержался в зале долго – вышел на сцену, поздравил артиста, сделал «селфи» и ушел. А вот еще один VIP уфимец - Динар Гильмутдинов сидел на концерте до самого конца.

- Этот парень делает для нашей республики столько, сколько, наверное, не делают многие, наделенные властью и деньгами. Спасибо, Радик! «И с днем рождения!» —написал по итогу встречи Хабиров в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU