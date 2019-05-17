2019-05-17T19:22:06+03:00
Общество

Когда в Башкирию придет тепло?

Синоптики дали неутешительный прогноз: жара вернется только в июне
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Привыкнув к теплым безветренным денькам, жители Башкирии каждый день с тоской выглядывают утром в окно, в надежде увидеть яркое солнце, но пока погода совсем не радует. Дождь, ветер и заметное похолодание – вот чем «порадует» остаток мая, и синоптики предупреждают, что такая погода сохранится до конца месяца.

Так, на выходных и вовсе ожидаются ночные заморозки и снег, а днем столбики термометра едва дотянут до +12; +15 градусов. Следующая неделя также не порадует теплом: средняя температура воздуха днем составит всего +12; +16 градусов, и лишь в субботу, 22 мая, потеплеет до +23. Никуда не денутся и осадки: до конца мая небо затянут тучи и будет моросить дождь, а в отдельных районах пройдут грозы. Также до конца мая сохранится ветреная погода.

Тепло вернется в Башкирию только с началом лета: уже с 1 июня воздух постепенно станет прогреваться до +21, и через пару дней установится на отметке +29 градусов. Тогда и купальный сезон открывать можно, а пока не убирайте далеко теплые вещи и зонты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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