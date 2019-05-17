В Башкирии планируют запретить продажу кальянов и вейпов несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 18:38 2019-05-17T18:38:13+03:00

Если закон будет принят, "парильщиков" среди молодежи будет гораздо меньше Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Башкирии могут запретить продажу вейпов, кальянов и курительных смесей несовершеннолетним. Такой законопроект планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии.

– Речь идет о различных курительных смесях, камнях, сиропах и их аналогах, а также об устройствах потребления таких средств – кальянах, вейпах, электронных пароиспарителях, - уточнил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. – Никотин вреден для здоровья не только в виде табака, но и в других формах. Предлагаемый законопроект нацелен на охрану здоровья молодого поколения.

Председатель парламента добавил, что проблема популяризации вейпов среди молодежи особенно остро стоит в последнее время и не раз обсуждалась на депутатских собраниях. Чтобы остановить пристрастие подростков к никотину, следует ввести административное наказание для тех, кто этот никотин продает.

ИСТОЧНИК KP.RU