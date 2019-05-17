2019-05-17T18:22:23+03:00
Происшествия

В Уфе задержали подозреваемого в сексуальном нападении на 12-летнюю школьницу

Им оказался 22-летний житель Затона, возбуждено уголовное дело
Яна БАЗЕКИНА
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Преступника зафиксировали камеры уличного видеонаблюденияПреступника зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения
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В Уфе задержали подозреваемого в сексуальном нападении на 12-летнюю школьницу – им оказался безработный житель Затона 1996 года рождения. Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, в ходе обыска в квартире молодого человека были найдены те самые вещи, в которых он был в день нападения. Подозреваемый уже задержан, сейчас его допрашивают следователи.

Напомним, что нападение на школьницу произошло днем, 13 мая, в подъезде одного из домов рядом с остановкой «Спортивная». Девочка шла домой из школы, когда ее схватил незнакомец и попытался совершить действия сексуального характера. На крик девочки вышла соседка, чем и спугнула злоумышленника. Он бросился бежать, но попал в объективы камер уличного видеонаблюдения. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на половую неприкосновенность лица, не достигшему 14-летнего возраста.

- В настоящее время подозреваемый доставлен в следственный отдел и с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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