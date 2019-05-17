Мэр Сибая получил новую награду и уважение от властей Башкирии

СЕГОДНЯ 17:23 2019-05-17T17:23:53+03:00

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Мэр Сибая Рустем Афзалов в очередной раз отличился в глазах башкирского правительства, за что и получил очередную награду. Как сообщает «Ъ-Уфа», в конкурсе на звание лучшего муниципального образования администрацию Сибая отметили за «обеспечение эффективной обратной связи с жителями», а самому Афзалову врио главы Башкирии Радий Хабиров лично вручил диплом.

Признание на высшем уровне Рустем Афзалов получает не впервые: в апреле его наградили орденом Салавата Юлаева. Почетную награду градоначальник получил, потому что не уезжал из города, когда шли протестные митинги из-за смога в Сибайском карьере, и «взял на себя все удары и хорошо работал». Также имя Афзалова прогремело на всю республику, когда в феврале резко высказался об одном из участников протестного движения, назвав его «экскрементом» и «козлом». И хотя мэр потом извинился за свои слова, осадок у многих жителей Башкирии все равно остался.

ИСТОЧНИК KP.RU