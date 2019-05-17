«Преступление было совершено в условиях неочевидности»: в деле по убийству топ-менеджера УМПО появились новые подробности

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-17T15:32:15+03:00

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В минувшую среду, 15 мая, в пресс-центре «КП-Уфа» состоялся брифинг, на котором адвокат Сергея Евстафьева, обвиняемого в заказном убийстве своего заместителя Юрия Яшина, рассказал, на каком этапе сейчас находится расследование уголовного дела, и привел доказательства невиновности своего подзащитного.

Как сообщил Филюс Исмагилов, следствие, наконец, признало, что преступление было совершено в условиях неочевидности, и что к нападению на Яшина убийца Федор Токарев готовился минимум полгода. Ранее сторона защиты Евстафьева провела собственное адвокатское расследование и выяснила, что Токарев ежедневно следил за своей жертвой и даже установил в его подъезде скрытую видеокамеру для наблюдения. Вот только этот факт никогда не упоминался следователями в суде, поэтому арест Евстафьеву продлевали раз за разом.

Сейчас коммерческий директор УМПО находится в бирском следственном изоляторе – там он пробудет до 20 июня 2019 года. Перевод в Бирск следователи обосновали необходимостью проведения дополнительных следственных действий, что вызывает большое сомнение у адвокатов, ведь за все эти месяцы не проводились ни очные ставки, ни процедуры опознания.

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ИСТОЧНИК KP.RU