Жительница Башкирии обвинила мужа в изнасиловании

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-17T16:13:24+03:00

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На днях в один из отделов полиции в Стерлитамаке пришла 23-летняя женщина и сообщила, что ее изнасиловал супруг. В заявлении она написала, что ее 26-летний муж избил ее и, угрожая расправой, жестоко изнасиловал. Девушка не стала терпеть подобное отношение и на следующий день отправилась в полицию.

В следкоме по Башкирии подтвердили эту информацию. На данный момент мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU