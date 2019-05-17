Жительница Башкирии обвинила мужа в изнасиловании
Женщина написала заявление в полицию
Фото: Рустем Ахунов
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На днях в один из отделов полиции в Стерлитамаке пришла 23-летняя женщина и сообщила, что ее изнасиловал супруг. В заявлении она написала, что ее 26-летний муж избил ее и, угрожая расправой, жестоко изнасиловал. Девушка не стала терпеть подобное отношение и на следующий день отправилась в полицию.
В следкоме по Башкирии подтвердили эту информацию. На данный момент мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для обвиняемого.
ИСТОЧНИК KP.RU