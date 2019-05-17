Пьяный житель Башкирии угрожал ружьем полицейским

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-17T13:46:53+03:00

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Нефтекамский межрайонный следственный комитет предъявил обвинение 29-летнему жителю Янаула: ему вменяют угрозу применения насилия в отношении представителя власти.

Как полагает следствие, 9 мая молодой человек перебрал с алкоголем и решил погонять на своем автомобиле по городу. Когда лихача попытались остановить сотрудники патрульно-постовой службы, мужчина достал из мешка гладкоствольное ружье и направил на полицейских, угрожая выстрелить, если они не уберутся с дороги. Вот только стражи порядка не растерялись, а быстро выбили оружие из рук злоумышленника и надели на него наручники.

- В ходе следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина полностью признал вину в предъявленном ему обвинении. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU