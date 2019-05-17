В Башкирии из реки выловили труп молодой женщины

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-17T16:32:21+03:00

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12 мая в Салаватском районе Башкирии из реки Ай вблизи села Лаклы выловили тело молодой женщины. Полицейские просят помочь установить ее личность.

Приметы трупа: на вид 25-35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые до 32 см, глаза карие, брови дуговидной формы темно-русого цвета.

Была одета в утепленные джинсы синего цвета, кофточка розово-синего цвета с высоким воротом и длинными рукавами, трусы светло-зеленого цвета с надписью «Happy Day», носки розового цвета, кроссовок белого цвета с розовыми полосками со шнурками белого цвета.

При имеющейся информации сообщите в дежурную часть Отдела МВД по Салаватскому району по телефонам: 8-999-741-11-94 8-964-961-97-87 8-906-106-64-44, 8-937-474-42-32, 8-999-741-61-76 8-965-937-78-80.

ИСТОЧНИК KP.RU