2019-05-17T12:36:46+03:00
Происшествия

Появился фоторобот подозреваемого в нападении на 12-летнюю уфимскую школьницу

Извращенца спугнула соседка, вышедшая на крики ребенка
Яна БАЗЕКИНА
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Преступника зафиксировали камеры уличного видеонаблюденияПреступника зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения
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В Уфе силовики продолжают поиски извращенца, напавшего 13 мая на 12-летнюю школьницу. Напомним, что неприятный инцидент произошел днем неподалеку от остановки «Спортивная». Школьница возвращалась домой после занятий и уже зашла в подъезд, как на нее напал незнакомец и попытался совершить действия сексуального характера. На крики девочки вышла соседка, чем спугнула злоумышленника, и тот поспешил скрыться.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «покушение на половую неприкосновенность лица, не достигшего 14-летнего возраста». Сейчас следователи совместно с оперативниками устанавливают личность преступника и его местонахождение.

Приметы подозреваемого: европеоид, на вид 17-25 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см.

Был одет: белая футболка с рисунком на груди, светло-синие шорты, при себе имел рюкзак с лямкой через плечо.

Если вам что-то известно о местонахождении подозреваемого, сообщите в полицию или по номерам 8(3472)51-62-51, 8(3472)79-39-02.

Сыщики составили фоторобот мужчины

Сыщики составили фоторобот мужчины

ИСТОЧНИК KP.RU

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