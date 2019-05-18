2019-05-18T19:30:44+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии осудят за наезд на автомобиль сотрудников ГИБДД

Полицейские получили серьёзные травмы из-за пьяного лихача
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Дюртюлях межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Ему вменяется нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Как выяснилось в ходе следствия, в марте этого года мужчина сел за руль своего автомобиля «Хендай» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместо того, чтобы следить за дорогой, дюртюлинец отвлекся на мобильный телефон, в результате чего не справился с управлением и вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль ГИБДД. В результате столкновения двое сотрудников дорожной полиции получили серьезные травмы.

- Обвиняемый вину в совершении преступления полностью признал. Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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