«Восемь месяцев жизни лечили от другой болезни»: супруги из Башкирии спасают своего сына

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-17T11:38:04+03:00

У мальчика только через некоторое время диагностировали детский церебральный паралич

Изменить размер текста: A A

Супруги из Белорецка спасают своего сына Данила Мусина – мальчик болен ДЦП (детский церебральный паралич). К сожалению, болезнь у ребенка диагностировали не сразу, восемь первых месяцев жизни местные врачи лечили совсем от другой болезни.

- Сыночек постоянно плакал и кричал, врачи говорили, что это из-за болей в животе, и восемь месяцев лечили животик. К тому времени ребенок не сидел, не ползал, не переворачивался и постоянно кричал. Мы обратились к частному неврологу и только тогда узнали наш диагноз – детский церебральный паралич, - рассказывает мама Данила фонду «Изгелек».

Тогда же медики сказали матери, что Данил никогда не будет ходить самостоятельно. К счастью, родители начали лечение, которое дало результаты.

Таким образом, Данил научился переворачиваться, в год и два месяца начал ползать, ближе к двум годам сидеть, в два года и три месяца он начал ходить с опорой. Сейчас Данил ходит сам, но ему это дается тяжело, ребенок быстро устает.

В марте Данилу провели плановую операцию на ноги. После нее обязательно нужна реабилитация. В семье Мусиных нет средств на оплату следующего курса лечения для сына, и они обращаются за помощью. Необходимо собрать 80 000 рублей на курс реабилитации в Челябинске.

Если вы хотите помочь семье денежными средствами, обратитесь в фонд «Изгелек».

ИСТОЧНИК KP.RU