В Уфе ураганный ветер повалил деревья на припаркованные автомобили

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-17T13:00:06+03:00

К счастью, из водителей и прохожих никто не пострадал

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Сегодня утром, 17 мая, по Уфе прошелся настоящий ураган. В Октябрьском и Орджоникидзевском районах шквалистый ветер повалил деревья, в результате чего пострадали три припаркованных автомобиля. На место происшествия немедленно выехали спасатели и сотрудники коммунальных служб. К счастью, обошлось без жертв: никто из водителей или прохожих не пострадал.

- В настоящее время проводятся работы по распилке и уборке упавших насаждений, - сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе. – Все упавшие деревья уже убраны.

Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы

Сегодня днем, 17 мая, синоптики предупреждают, что в Уфе сохранится ветреная погода: порывы могут достигать 17-22 метров в секунду. Горожан просят быть внимательными, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, а также парковать свои автомобили в безопасном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU