2019-05-17T11:01:05+03:00
Общество

Уфимская общественница потребовала немедленной отставки Радия Хабирова

Лилию Чанышеву не устроила ситуация с исполнением бюджета
Рустем АХУНОВ
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Уфимская общественница потребовала отставки Радия ХабироваУфимская общественница потребовала отставки Радия Хабирова
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Уфимская общественница Лилия Чанышева на заседании парламента Башкирии потребовала отставки Радия Хабирова.

Дело в том, что накануне в Уфе проходило общественное обсуждение исполнения бюджета за 2018 год. Чанышева не согласилась с официальной информацией от министра финансов о зарплате работников бюджетной сферы. Девушка предоставила документы, которые говорят о том, что зарплаты молодых соцработников и учителей школ не превышает 20 тысяч рублей. Это не соответствует указам руководства. Так же оппозиционер негативно высказалась о мусорной реформе, экологической ситуации в Сибае и гибели озимых.

- Бюджет исполнен халатно. Я требую, чтобы Хабиров ушел в отставку. Также я требую реально поднять зарплату бюджетникам, - заявила Чанышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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