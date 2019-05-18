2019-05-18T11:07:33+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 77-летнего пенсионера

Алексей Затолокин найден живым
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ориентировка ДПСО "Отклик"Фото: ориентировка ДПСО "Отклик"
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В Башкирии волонтеры ДПСО "Отклик" сообщили радостное известие: 77-летний житель Стерлитамака Алексей Затолокин найден живым.

Напомним, что пожилой мужчина вышел из дома в районе остановки «Ашкадар» 14 мая, но обратно так и не вернулся. Родственники немедленно забили тревогу, поскольку пенсионер нуждается в медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо. На поиски Алексея Затолокина вышли полицейские и волонтеры-поисковики, которые прочесывали город и окрестности. Где именно и при каких обстоятельствах был найден пожилой мужчина, волонтеры не стали уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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