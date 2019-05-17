В сети появилась предсмертная записка студента из Башкирии

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-17T11:14:25+03:00

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На днях стало известно о гибели 20-летнего жителя башкирского села Темясово по имени Чингиз. Молодой студент оставил на своей странице в социальной сети предсмертную записку, где попрощался с родными и близкими. Он попросил никого не винить в своей смерти и не искать причин его поступка.

Доподлинно неизвестно, почему Чингиз решился свести счеты с жизнью. Молодой человек также подметил, что многие его знакомые просили его «не делать этого, пытались заставить одуматься, говорили не накручивать себя». Но он выбрал другой путь.

-А я еду в путешествие, из которого еще никто не возвращался, - написал Чингиз своим друзьям.

В своей записке Чингиз сообщил друзьям, что приготовил им посылку в память о себе. Она дожидается четверых друзей в Магнитогорске.

Мы дозвонились до одного из знакомых Чингиза. По голосу было слышно, что парень в подавленном состоянии.

-Я сейчас не хочу говорить, нет настроения, - отрезал молодой человек.

В пресс-службе следкома по Башкирии подтвердили факт обнаружения тела молодого человека.

- Следственными органами проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 20-летнего жителя села Темясово Баймакского района республики, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU