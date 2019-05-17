В Уфе водитель «Рено Дастера» сбил 12-летнюю девочку
Девочка получила ушибы и после оказания помощи была отпущена домой
Фото: отдел ГИБДД Уфа
Изменить размер текста:
Вчера, 16 мая, в Уфе сбили ребенка. Около 18.00 61-летний водитель «Рено Дастера», поворачивая с улицы Кирова в сторону Пархоменко, совершил наезд на 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Школьница получила ушибы мягких тканей, ее отвезли в больницу, и после оказания медицинской помощи она была отпущена домой. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.
- Всего за минувшие сутки в Уфе было зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий, при этом в двух авариях 12 человек получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в отделе ГИБДД по Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU