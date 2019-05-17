В Уфе разыскивают 81-летнюю Валентину Белобородову

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-17T10:07:27+03:00

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В Уфе родные и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» с ног сбились, разыскивая 81-летнюю Валентину Белобородову. Пожилая женщина исчезла еще 11 мая, и до сих пор от нее нет никаких вестей. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо.

Приметы: рост 150-160 см, телосложение худощавое, волосы черные с проседью, глаза карие.

Была одета: черный халат в белый горох, синий пиджак, синие кеды, белый платок.

Если вам что-то известно о местонахождении Валентины Белобородовой, просьба сообщить по номеру 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU