2019-05-17T10:45:12+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии избила своего приятеля и напала на сотрудницу полиции

Сейчас дебоширке грозит серьезное наказание
Яна БАЗЕКИНА
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Лишь общими усилиями дебоширку удалось задержатьЛишь общими усилиями дебоширку удалось задержать
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На днях в полицию обратился 22-летний житель Иглинского района, который пожаловался, что его избивают и выгоняют из дома. Как выяснилось, мужчина пригласил к себе домой компанию приятелей, а когда все изрядно напились, между хозяином дома и 21-летней гостьей возник конфликт, и та набросилась с кулаками на своего обидчика.

Приехавшая на вызов следственно-оперативная группа отвезла дебоширку в отдел полиции, но девушка никак не успокаивалась. Сначала она оскорбляла женщину-полицейского, а потом и вовсе ударила ее по лицу и рукам. Лишь общими усилиями разбушевавшуюся хулиганку удалось усмирить.

- В настоящее время собранные материалы переданы в региональный следственный комитет для принятия процессуального решения по факту применения насилия в отношении полицейского, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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