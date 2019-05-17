2019-05-17T09:26:52+03:00
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Жители Башкирии могут получить 500 тысяч рублей за лучший проект парка в Уфе

Мэрия объявила о конкурс на лучший проект для «общественного пространства»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Мэрия Уфы готова материально поощрить жителей Башкирии, предложивших проекты парка в столице.

В ближайшем будущем в Уфе может появиться новый парк. В городской администрации объявили о старте конкурса для архитекторов на лучший проект «общественного пространства площади «Центральный рынок». Предполагается, что на месте транспортного кольца, на пересечении улиц Цюрупы, 50 лет Октября и Революционной, появится некая зеленая зона.

По условиям конкурса, победитель, который представит лучший проект, получит 500 тысяч рублей. За второе место полагается приз в 300 тысяч, за третье – 100 тысяч рублей.

- К участию приглашаются проектные организации, архитектурные мастерские, дипломированные архитекторы, инженеры, конструкторы, а также студенты архитектурных специальностей вузов, - пояснили в пресс-службе уфимской мэрии.

Стоит отметить, что сама по себе идея построить парк на месте транспортного кольца на Центральном рынке вызывает недоумение. Учитывая ежедневный автомобильный поток в этом месте, будущий парк будет постоянно окружен машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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