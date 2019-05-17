В Уфе увеличилось число пострадавших в столкновении грузовика и маршрутных автобусов
Количество пострадавших в аварии на проспекте Октября в Уфе увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.
Напомним, что ДТП произошло рано утром на остановке «Театр Кукол». Грузовая «Газель» столкнулась с попутной маршруткой «Форд Транзит», которая остановилась чтобы высадить пассажиров. От удара маршрутку отбросило на впередистоящий «НефАЗ», а сам грузовик перевернулся.
- В результате аварии, по уточненным данным, получили травмы 28-летний водитель «Газели», а также десять пассажиров «Форда», - сообщил Динар Гильмутдинов. – Всего в салоне «Форда» находились 17 пассажиров, а в «НефАЗе» 30 человек.
Причины и обстоятельства крупного ДТП продолжают устанавливать сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU