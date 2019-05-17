2019-05-17T09:32:32+03:00
Происшествия

В Уфе увеличилось число пострадавших в столкновении грузовика и маршрутных автобусов

Различные травмы получили 10 пассажиров и водитель «Газели»
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Количество пострадавших в аварии на проспекте Октября в Уфе увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Напомним, что ДТП произошло рано утром на остановке «Театр Кукол». Грузовая «Газель» столкнулась с попутной маршруткой «Форд Транзит», которая остановилась чтобы высадить пассажиров. От удара маршрутку отбросило на впередистоящий «НефАЗ», а сам грузовик перевернулся.

- В результате аварии, по уточненным данным, получили травмы 28-летний водитель «Газели», а также десять пассажиров «Форда», - сообщил Динар Гильмутдинов. – Всего в салоне «Форда» находились 17 пассажиров, а в «НефАЗе» 30 человек.

Причины и обстоятельства крупного ДТП продолжают устанавливать сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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