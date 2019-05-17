В Санкт-Петербурге задержали угонщика автомобилей из Башкирии

СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-17T08:29:42+03:00

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Эта детективная история началась с того, что в полицию обратился 28-летний житель Белебеевского района и пожаловался, что из его гаража похитили старенький «Москвич». Вскоре полицейские задержали подозреваемого: им оказался 29-летний местный житель, который не стал отпираться и признался в содеянном. Мужчина рассказал, что похищенную машину отогнал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

Спасти «Москвич» не удалось – его разобрали на запчасти и металлолом. Сотруднику, который принял машину без документов, выписали административный штраф, а против угонщика возбудили уголовное дело по статье «Кража» и отправили домой под подписку о невыезде, но тот вскоре скрылся из города. Мужчину немедленно объявили в федеральный розыск.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый скрывается в Санкт-Петербурге. В ходе командировки в северную столицу, полицейские вернули 29-летнего мужчину в Белебей. За нарушение меры пресечения его поместили под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU