Жителей Башкирии напугала смерть с косой

СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-17T08:08:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычный "охранник" появился возле одного из частных домов на улице Первомайской в Кумертау. Пугающая статуя смерти с косой в человеческий рост стояла на улице, отпугивая не только непрошеных гостей, но и случайных прохожих. Фотографии тут же появились в социальных сетях с подписью "Вот такой шедевр украшает улицы нашего города".

Многие посчитали, что это - пугало и весьма креативное, вот только сочли, что шутки с потусторонним миром могут быть опасны.

- Ужас такой.С таким не шутят и не ставят никуда, - возмущается местная жительница Оксана Н.

- Скажите мне, где это, и я там точно проходить не буду, - вторит ей Зарина Л.

Жители города заметили, что статую часто встречают и на других улицах. Сначала "страж с косой" стояла на Промышленной улице, потом на Калинина, и потом переместилась на Первомайскую.

ИСТОЧНИК KP.RU