2019-05-17T07:46:44+03:00
Общество

В Уфе возле университета бегал полуголый мужчина

Незнакомца засняли очевидцы
Рустем АХУНОВ
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По центру Уфы разгуливал полуголый мужчинаПо центру Уфы разгуливал полуголый мужчина
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В Уфе возле местного филиала финансового университета бегал полуобнаженный мужчина.

Очевидцы засняли необычного незнакомца на камеру мобильного телефона. Судя по всему, тот пытается заговорить с асфальтом и активно что-то объясняет дорожному покрытию. Разумеется, у чудака это не вышло. К слову, мужчине нужно «отдать должное» - он не разгуливает по городу голым, как это вчера сделала одна из девушек в центре Уфы.

Остается неизвестным, что толкает жителей республики на подобные действия. Напомним, что уже пятый подобный случай за минувшую неделю.

По центру Уфы прогуливался полуголый мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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