2019-05-17T07:29:03+03:00
Происшествия

81-летний пенсионер на «Ладе Гранте» в Башкирии сбил женщину

Местная жительница с травмами отправилась в больницу
Эльвина АПАРИНА
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Вчера днем, 16 мая, 81-летний пенсионер в Кумертау устроил аварию с участием пешехода. Как сообщили в ГИБДД по РБ, пожилой мужчина за рулем «Лады Гранты» не уступил дорогу 67-летней пенсионерке, которая в этот момент шла по пешеходному переходу, и сбил ее.

Женщина получила различные травмы и была госпитализирована в местную больницу. Ее жизни сейчас ничего не угрожает. По данному факту начато разбирательство.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили свыше 2400 нарушений ПДД, задержали 33 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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