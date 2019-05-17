81-летний пенсионер на «Ладе Гранте» в Башкирии сбил женщину
Местная жительница с травмами отправилась в больницу
.
Изменить размер текста:
Вчера днем, 16 мая, 81-летний пенсионер в Кумертау устроил аварию с участием пешехода. Как сообщили в ГИБДД по РБ, пожилой мужчина за рулем «Лады Гранты» не уступил дорогу 67-летней пенсионерке, которая в этот момент шла по пешеходному переходу, и сбил ее.
Женщина получила различные травмы и была госпитализирована в местную больницу. Ее жизни сейчас ничего не угрожает. По данному факту начато разбирательство.
За сутки сотрудники ГИБДД выявили свыше 2400 нарушений ПДД, задержали 33 нетрезвых водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU