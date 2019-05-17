В Башкирии осудят 25-летнего водителя, который протаранил машину инспекторов ГИБДД

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-17T07:17:15+03:00

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В Дюртюлинском районе завершили расследование уголовного дела, в котором 25-летний выпивший мужчина протаранил патрульную машину.

Авария произошла 4 марта 2019 года в села Иванаево. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Хендай», отвлекшись на мобильный телефон, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной инспекторов ГИБДД.

Оба дорожных полицейских пострадали, а один из них и вовсе получил серьезные травмы - перелом тела грудины, оскольчатый перелом верхней трети.

Свою вину он признал, сказал, что отвлекся на телефон – хотел ответить на входящий звонок и потерял контроль. Кроме того, пояснил, что накануне ночью выпил 400 гр. виски.

Уголовное дело направят в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU