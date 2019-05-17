В Башкирии осудят бухгалтера отдела полиции за мошенничество

СЕГОДНЯ 07:03 2019-05-17T07:03:51+03:00

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В Зианчуринском районе осудят главного бухгалтера отдела полиции. Она подозревается в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).

Как сообщили в следкоме, в период времени с 2015 по 2017 годы главный бухгалтер начисляла и перечисляла на свой расчетный счет и расчетные счета своих подчиненных бюджетные деньги в виде премий, материальной помощи и различных компенсаций.

В декабре 2016 года обвиняемая начислила 15 сотрудникам отдела полиции деньги в виде разовых премий, после чего перечислила этим сотрудникам премии не в полном объеме, а остальные деньги оставила себе.

Таким образом, она присвоила 500 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемая полностью признала и возместила причиненный ущерб. После проведения служебной проверки ее освободили от должности.

Вскоре дело рассмотрят в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU