В Башкирии осудят бухгалтера отдела полиции за мошенничество
В Зианчуринском районе осудят главного бухгалтера отдела полиции. Она подозревается в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения).
Как сообщили в следкоме, в период времени с 2015 по 2017 годы главный бухгалтер начисляла и перечисляла на свой расчетный счет и расчетные счета своих подчиненных бюджетные деньги в виде премий, материальной помощи и различных компенсаций.
В декабре 2016 года обвиняемая начислила 15 сотрудникам отдела полиции деньги в виде разовых премий, после чего перечислила этим сотрудникам премии не в полном объеме, а остальные деньги оставила себе.
Таким образом, она присвоила 500 тысяч рублей.
Свою вину обвиняемая полностью признала и возместила причиненный ущерб. После проведения служебной проверки ее освободили от должности.
Вскоре дело рассмотрят в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU