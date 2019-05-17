Пропавшую в Башкирии пенсионерку нашли мертвой

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-17T06:57:14+03:00

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В селе Мишкино прекратили поиски 77-летней местной жительницы Екатерины Кощеевой. К сожалению, она найдена мертвой. Грустную новость сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт».

Напомним, что она ушла из дома еще 30 апреля. Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи, поэтому родные сразу забили тревогу. К поискам пенсионерки подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда, но на протяжении почти трех недель они не давали никаких результатов.

При каких обстоятельствах погибла бабушка, и где ее нашли, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU