Пропавшую в Башкирии пенсионерку нашли мертвой
Об этом сообщили волонтеры
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В селе Мишкино прекратили поиски 77-летней местной жительницы Екатерины Кощеевой. К сожалению, она найдена мертвой. Грустную новость сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт».
Напомним, что она ушла из дома еще 30 апреля. Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи, поэтому родные сразу забили тревогу. К поискам пенсионерки подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда, но на протяжении почти трех недель они не давали никаких результатов.
При каких обстоятельствах погибла бабушка, и где ее нашли, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU