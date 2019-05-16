Жених хороший со всех сторон: житель Башкирии нашел любовь на Первом канале

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-16T15:12:28+03:00

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Житель Башкирии Александр Ю. принял участие в передаче «Давай поженимся!» на Первом канале. 29-летний мужчина был одним из трех претендентов на руку и сердце Марии – 34-летней жительницы Санкт-Петербурга.

Этот выпуск был посвящен годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Александр оказался его участником не случайно. Он является специалистом по работе с молодежью и координирует в Башкирии движение «Волонтеры Победы». Кроме того, молодой человек издает книги о подвигах ветеранов. Одной такой историей он поделился со зрителями и участниками шоу.

Александр рассказал о своем дедушке, который был пулеметчиком и уничтожил во время боя около 40 немецких солдат. При этом он сам потерял ногу, но даже после этого активно трудился в тылу, помогая фронту.

Этим рассказом, а также сюрпризом – импровизированной полевой кухней – Александр покорил сердце невесты. Не забыл жених и о подарках: он преподнес гостям башкирский мед.

Лариса Гузеева высоко оценила старания молодого человека.

- Жених хороший со всех сторон. И молодой, и умница, и с головой дружит, и шустрый. Я прямо за Александра! – заявила она, когда жених скрылся за кулисами.

В итоге предпочтения ведущих и Марии совпали. В финале программы девушка вышла на сцену под руку с Александром.

Стоп-кадр из передачи

ИСТОЧНИК KP.RU