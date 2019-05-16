В Башкирии благодаря пожарному извещателю семья с младенцем остались живы

16 Май 18:02 2019-05-16T18:02:26+03:00

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В селе Верхние Татышлы 14 мая случился пожар. Предположительно, в бревенчатый дом по улице Братьев Гариповых ударила молния.

В этот момент его хозяева с годовалым ребенком были у соседей. Выйдя на улицу, они услышали звук пожарного извещателя, доносившийся из их дома. Семья кинулась туда, они обнаружили возгорание и в 19:50 вызвали пожарных. К моменту их прибытия огонь охватил одну из стен дома. За 10 минут пламя удалось полностью потушить.

В пресс-службе МЧС по Башкирии отмечают, что трагических последствий во многом удалось избежать именно благодаря извещателю, вовремя предупредившему об опасности.

Фото: ГУ МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU