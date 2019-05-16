2019-05-16T18:02:26+03:00
Происшествия

В Башкирии благодаря пожарному извещателю семья с младенцем остались живы

Огонь вспыхнул из-за грозового разряда
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по БашкирииФото: ГУ МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

В селе Верхние Татышлы 14 мая случился пожар. Предположительно, в бревенчатый дом по улице Братьев Гариповых ударила молния.

В этот момент его хозяева с годовалым ребенком были у соседей. Выйдя на улицу, они услышали звук пожарного извещателя, доносившийся из их дома. Семья кинулась туда, они обнаружили возгорание и в 19:50 вызвали пожарных. К моменту их прибытия огонь охватил одну из стен дома. За 10 минут пламя удалось полностью потушить.

В пресс-службе МЧС по Башкирии отмечают, что трагических последствий во многом удалось избежать именно благодаря извещателю, вовремя предупредившему об опасности.

Фото: ГУ МЧС по Башкирии

Фото: ГУ МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе для купания оборудуют 7 пляжей
В Уфе дедушка лишился сбережений, пустив домой лже-скупщиц стеклотары
В Уфе из-за полумарафона ограничат движение в историческом центре
В Уфе попрощались с вице-премьером Башкирии
Верховный суд Башкирии оставил под арестом создателя LinguaLeo, обвиняемого в убийстве сестры
В Башкирии полуголая девушка наблюдала за парадом Победы
Уфимка уже четыре года ищет пропавшего брата
Жених хороший со всех сторон: житель Башкирии нашел любовь на Первом канале
Прогноз погоды на пятницу, 17 мая
В Башкирии с начала сезона клещи покусали более 2000 человек
По центру Уфы разгуливала обнаженная девушка
Приставы прокомментировали случай с гробом, подаренным живому жителю Уфы
Уфимский репер Face отказался материться со сцены
Момент массового ДТП на «Театре кукол» в Уфе попал на видео
В Башкирии температура упадет до нуля и выпадет снег
Радик Юльякшин рассказал о том, зачем уезжает в Москву
Приехал в Нефтекамск из Уфы и пропал: в Башкирии ищут 57-летнего Валерия Карабута
Радик Юльякшин встретится с поклонниками накануне юбилея
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
В Уфе обсудят перспективы цифровизации нефтегазохимической отрасли
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра