Верховный суд Башкирии оставил под арестом создателя LinguaLeo, обвиняемого в убийстве сестры
Сегодня Верховный суд Башкирии оставил под арестом миллионера Айнура Абдулнасырова. Молодой человек обвиняется в убийстве родной сестры Эльвиры. По версии следователей, создатель знаменитого мобильного приложения LinguaLeo нанес 47-летней женщине восемь ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте.
Сам 33-летний миллионер из Дюртюлей в тот день не стал отпираться и спокойно дождался сотрудников полиции, которые его и арестовали. Напомним, кровавая драма разыгралась 2 мая в доме по улице Гагарина.
Адвокат Айнура Абдулнасырова в беседе с ГТРК «Башкортостан» заявил, что у него во время нахождения в СИЗО обострилось некое заболевание. Но суд не принял во внимание эти доводы и оставил его под арестом.
- Сегодня на судебном заседании стороной защиты были представлены документы, подтверждающие определённое заболевание у Айнура Абдулнасырова. После того как Абдулнасырова заключили под стражу его состояние здоровья ухудшилось, - подчеркнул Руслан Ахмадуллин в разговоре с корреспондентами ГТРК «Башкортостан».
ИСТОЧНИК KP.RU