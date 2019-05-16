Верховный суд Башкирии оставил под арестом создателя LinguaLeo, обвиняемого в убийстве сестры

16 Май 16:35 2019-05-16T16:35:04+03:00

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Сегодня Верховный суд Башкирии оставил под арестом миллионера Айнура Абдулнасырова. Молодой человек обвиняется в убийстве родной сестры Эльвиры. По версии следователей, создатель знаменитого мобильного приложения LinguaLeo нанес 47-летней женщине восемь ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте.

Сам 33-летний миллионер из Дюртюлей в тот день не стал отпираться и спокойно дождался сотрудников полиции, которые его и арестовали. Напомним, кровавая драма разыгралась 2 мая в доме по улице Гагарина.

Адвокат Айнура Абдулнасырова в беседе с ГТРК «Башкортостан» заявил, что у него во время нахождения в СИЗО обострилось некое заболевание. Но суд не принял во внимание эти доводы и оставил его под арестом.

- Сегодня на судебном заседании стороной защиты были представлены документы, подтверждающие определённое заболевание у Айнура Абдулнасырова. После того как Абдулнасырова заключили под стражу его состояние здоровья ухудшилось, - подчеркнул Руслан Ахмадуллин в разговоре с корреспондентами ГТРК «Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU