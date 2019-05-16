2019-05-16T13:30:49+03:00
Общество

В Башкирии температура упадет до нуля и выпадет снег

Неприятный сюрприз ожидает жителей северных и восточных районов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Кажется, начало купального сезона откладываетсяКажется, начало купального сезона откладываетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Башкирии снова ударится в крайность. После непривычной жары в регион придут заморозки. Как сообщили в госкомитете республики по ЧС, с 18 по 20 мая температура воздуха ночью и в утренние часы будет опускаться до 0-5 градусов. У тех, кто намеревался провести выходные на природе, есть время пересмотреть свои планы.

В воскресенье, 19 мая, на севере и востоке Башкирии и вовсе выпадет снег с дождем.

Больше всего неприятностей такой погодный поворот доставит владельцам огородов. Им советуют заранее позаботиться о будущем урожае и укрыть его на период холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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