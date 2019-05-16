Радик Юльякшин рассказал о том, зачем уезжает в Москву

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-16T13:13:35+03:00

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Радик Юльякшин в личной беседе объяснил, что он имел ввиду, говоря об уходе со сцены.

Напомним, что ночью в минувшую среду артист сообщил своим подписчикам, что собирается дать последние за этот год концерты в Уфе и в Казани. Также он объяснил, что на некоторое время приостановит концертную деятельность – будет реже выступать.

Это вполне логично, учитывая жесткий график артиста. Напомним, что в прошлом году Юльякшину пришлось обратиться к врачу – у него начались проблемы со слухом.

Прочитав новость, тысячи фанатов башкирского певца решили, что тот покидает сцену. Масла в огонь добавили и уфимские СМИ, почему-то заявившие об уходе Юльякшина.

Журналисты татарского издания «Реальное Время» лично пообщались с артистом и узнали, что он на самом деле хотел сказать поклонникам.

- Хотел бы пояснить. Я не бросаю все и уезжаю. Буду всего лишь проводить больше времени в Первопрестольной. В Москве сейчас строится студия, филиал лейбла, в очереди много проектов. Я просто физически не успеваю все сделать. В корне наш проект не изменится, также будет работа в национальном ключе, - объяснил Радик.

КСТАТИ

А в интервью «Комсомольской Правде - Уфа» Юльякшин ответил на вопрос, интересующий всех поклонниц.

- Нет, я пока холостой. Женитьбы в планах нет. Может, женюсь в 33 года, если получится, конечно.

ИСТОЧНИК KP.RU