2019-05-16T12:30:51+03:00
Звезды

Радик Юльякшин встретится с поклонниками накануне юбилея

Популярный певец национальной эстрады решил устроить фотосессию для фанатов за день до юбилейного концерта
Мила КИЯН
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Радик Юльякшин устроит фотосессию накануне юбилея, Фото: Марат МУЛЮКОВРадик Юльякшин устроит фотосессию накануне юбилея, Фото: Марат МУЛЮКОВ
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Сегодня, 16 мая, в уфимском Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) звезда башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин, выступающий под сценическим именем Элвин Грей, проведет встречу со своими поклонниками, на которую сможет попасть любой желающий.

Заслуженный артист республики, любимец публики, которому 17 мая исполнится тридцать лет, в день своего рождения устраивает большой сольным концерт в РК «Огни Уфы», билеты на который давно закончились. Полуторатысячный зал, конечно, не смог вместить всех желающих оказаться на грандиозном концерте, но те, кто не успел купить билеты, расставаться не стоит. С 3 по 5 июня во Дворце молодежи артист даст еще три дополнительных концерта, которыми закроет гастрольный сезон. Билеты уже в продаже.

Ну а те, кому не терпится поздравить юбиляра, смогут сделать это уже сегодня. Кстати, артист предупреждает, что завтра на концерте в «Огнях Уфы» принимать поздравления и встречаться с фанатами он не может. Поэтому и устраивает фотосессию накануне, она продлится два часа с 15.00 до 17.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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