2019-05-16T11:59:51+03:00
Общество

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра

Местами по республике пройдут дожди
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Башгидрометцентра, погода в Башкирии продолжает ухудшаться. Так, с 20:00 16 мая по 20:00 часов 17 мая в регионе прогнозируются дожди, местами небольшие. Погода будет облачной с кратковременными прояснениями.

Также синоптики прогнозируют в отдельных районах ливни, грозы и град. Начиная с сегодняшнего дня, 16 мая, метеорологи обещают усиление ветра - ожидается юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с с порывами до 17-22м/с. Температура воздуха ночью до +12ºС, днем 11-16 градусов Цельсия, в юго-восточных районах до +22 ºС.

Также на отдельных участках дорог прогнозируется ухудшение видимости до 500-1000 метров.

В этой связи МЧС по Башкирии объявляет штормовое предупреждение. В экстренном ведомстве напоминают: не выпускайте детей на улицу без необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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