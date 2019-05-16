Уфимка уже четыре года ищет пропавшего брата
63-летний мужчина уехал в Москву и пропал
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Уфимка Нурия на протяжении четырех лет ищет своего родного брата, который пропал еще четыре года назад при странных обстоятельствах.
Известно, что на тот момент 63-летний Закир Нарикбаев 18 мая 2015 года направился в Москву за партией чая. С тех пор его никто не видел. Мужчина работал на Гурьевском рынке, поставлял продукцию. Сестра не теряет надежды найти его живым.
Если вам известно о местонахождении Закира Нарикбаева просьба сообщить в полицию или сестре по телефонам: 8(987)254-36-54, 8(917)345-91-06, 8(3472)94-36-54.
ИСТОЧНИК KP.RU