2019-05-16T15:20:29+03:00
Общество

Уфимка уже четыре года ищет пропавшего брата

63-летний мужчина уехал в Москву и пропал
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Уфимка Нурия на протяжении четырех лет ищет своего родного брата, который пропал еще четыре года назад при странных обстоятельствах.

Известно, что на тот момент 63-летний Закир Нарикбаев 18 мая 2015 года направился в Москву за партией чая. С тех пор его никто не видел. Мужчина работал на Гурьевском рынке, поставлял продукцию. Сестра не теряет надежды найти его живым.

Если вам известно о местонахождении Закира Нарикбаева просьба сообщить в полицию или сестре по телефонам: 8(987)254-36-54, 8(917)345-91-06, 8(3472)94-36-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии благодаря пожарному извещателю семья с младенцем остались живы
«Всю свою жизнь посвятил служению Родине»: в Уфе похоронили вице-премьера Башкирии
Верховный суд Башкирии оставил под арестом создателя LinguaLeo, обвиняемого в убийстве сестры
В Башкирии полуголая девушка наблюдала за парадом Победы
Жених хороший со всех сторон: житель Башкирии нашел любовь на Первом канале
Прогноз погоды на пятницу, 17 мая
В Башкирии с начала сезона клещи покусали более 2000 человек
По центру Уфы разгуливала обнаженная девушка
Приставы прокомментировали случай с гробом, подаренным живому жителю Уфы
Уфимский репер Face отказался материться со сцены
Момент массового ДТП на «Театре кукол» в Уфе попал на видео
В Башкирии температура упадет до нуля и выпадет снег
Радик Юльякшин рассказал о том, зачем уезжает в Москву
Приехал в Нефтекамск из Уфы и пропал: в Башкирии ищут 57-летнего Валерия Карабута
Радик Юльякшин встретится с поклонниками накануне юбилея
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
В Уфе обсудят перспективы цифровизации нефтегазохимической отрасли
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра