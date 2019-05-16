2019-05-16T12:35:32+03:00
Общество

Приехал в Нефтекамск из Уфы и пропал: в Башкирии ищут 57-летнего Валерия Карабута

Мужчина не дает о себе знать с 1 мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии пропал 57-летний житель Нефтекамска Валерий Карабут. Мужчина не связывался с родными уже более двух недель, с 1 мая. Близкие Валерия живут в других городах и волнуются за мужчину: недавно он перенес операцию на сердце.

- Что произошло с Валерием, мы не знаем, сами находимся за тысячи километров от Нефтекамска. Последнее, что нам известно, он лежал в кардиоцентре в Уфе, потом его отправили в санаторий, но он написал отказ. Приехал на собственной машине в Нефтекамск и пропал. Машина осталась стоять возле дома, а его нигде нет, - рассказывает племянница пропавшего Мария.

По словам девушки, дома мужчины нет, в больницы, отделения полиции и морги он тоже не поступал. Телефоны Валерия отключены.

- Он никогда не пропадал. Дядя гиперобщительный человек, всегда в соцсетях, всегда на связи, - сокрушается родственница мужчины.

Семья пропавшего уже написала заявление в полицию.

Приметы Валерия: рост около 188 см, средней комплекции, волосы светлые короткостриженые.

Особые приметы: шрамы на переносице и на левом виске, а также свежий шрам на груди после операции на сердце.

Близкие мужчины просят всех, кто что-то знает о судьбе Валерия, связаться с ними по телефонам: 8 922 776 49 64 или 8 705 650 00 97.

ИСТОЧНИК KP.RU

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