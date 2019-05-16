2019-05-16T10:36:04+03:00
Звезды

Первый клавишник Земфиры продает синтезатор, который звучал в дебютном альбоме

Сергей Миролюбов, игравший в группе с 1989 по 2004 год, выставляет инструмент на продажу
Мила КИЯН
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В 2000 году группа Земфиры выгядела вот так: на переднем плане «девочка-скандал» и бас-гитарист Ринат Ахмадиев, слева - гитарист Вадим Соловьев, справа - ударник Сергей Созинов (в кепке) и клавишник Сергей МиролюбовВ 2000 году группа Земфиры выгядела вот так: на переднем плане «девочка-скандал» и бас-гитарист Ринат Ахмадиев, слева - гитарист Вадим Соловьев, справа - ударник Сергей Созинов (в кепке) и клавишник Сергей Миролюбов
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В мае 2019 поклонники Земфиры празднуют двадцатилетние со дня выхода первого альбома певицы, который получил название «Земфира». Первые песни будущая звезда отечественного рока писала с командой уфимских музыкантов, и одним из них был клавишник Сергей Миролюбов, который играл в группе с 1998 по 2004 год.

Сейчас экс-клавшник является генеральным директором развлекательного комплекса «Огни Уфы», но занятий музыкой не оставил. Недавно прошел слух, что бывший музыкант Земфиры продает раритетный инструмент - синтезатор, с которым не мог расставаться долгие годы. Чтобы прояснить ситуацию «Комсомолка» позвонила Сергею.

- Да, я и в самом деле решил все-таки продать инструмент, хотя, долго не решался с ним расстаться, - подтвердил Сергей Миролюбов. - Именно на этом синтезаторе я играл на всех концертах, во всех турах группы вплоть до 2004 года. Конечно, он несколько устарел, но для фанатов певицы представляет определенную ценность. Стоимость синтезатора 50 тысяч рублей, но я хочу продать его за 150 тысяч, все-таки инструмент раритетный. На вырученные от продажи деньги я хочу приобрести новый, более современный синтезатор, стоимостью 280 тысяч, на который мне пока не хватает средств. Если найдутся желающие приобрести раритетный инструмент, они могут позвонить мне на мобильный телефон: 917-404-08-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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