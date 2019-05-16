Момент массового ДТП на «Театре кукол» в Уфе попал на видео
Момент ДТП с участием двух пассажирских автобусов и грузовой «Газели» попал на видео, которое было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.
Сегодня около 8 утра на остановке «Театр кукол» столкнулись три автомобиля. Грузовая «Газель» задела попутный «Форд Транзит», который стоял на остановке и высаживал пассажиров. По инерции микроавтобус врезался в «Нефаз» 51-го маршрута. На место приехали несколько реанимобилей, пожарные и полиция.
В ГИБДД Башкирии сообщили, что пострадали сам водитель фургона – 28-летний парень – и пять пассажиров «Форда». В Минздраве республики говорят о 8 пострадавших, двум из которых потребовалась госпитализация. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Видео: соцсети
Момент ДТП на проспекте Октября в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU