Момент массового ДТП на «Театре кукол» в Уфе попал на видео

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-16T13:48:59+03:00

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Момент ДТП с участием двух пассажирских автобусов и грузовой «Газели» попал на видео, которое было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Сегодня около 8 утра на остановке «Театр кукол» столкнулись три автомобиля. Грузовая «Газель» задела попутный «Форд Транзит», который стоял на остановке и высаживал пассажиров. По инерции микроавтобус врезался в «Нефаз» 51-го маршрута. На место приехали несколько реанимобилей, пожарные и полиция.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что пострадали сам водитель фургона – 28-летний парень – и пять пассажиров «Форда». В Минздраве республики говорят о 8 пострадавших, двум из которых потребовалась госпитализация. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Видео: соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/709071" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП на проспекте Октября в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU