2019-05-16T11:11:11+03:00
Общество

В ГИБДД Башкирии опровергли информацию о перекрытии исторического центра

Из-за похорон вице-премьера Башкирии закрыли лишь одну улицу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Глава ГИБДД Башкирии опроверг данные уфимской мэрии о перекрытии четырех улиц города для прощания с вице-премьером правительства Башкирии Артуром Ахметхановым. Власти, напомним, сообщали, что движение по улицам Тукаева, К. Маркса, Пушкина и Советской будет ограничено до 3 часов дня. По словам же главного госавтоинспектора, как минимум три улицы сейчас открыты для проезда.

- С утра была перекрыта улица Советская, общей протяжённостью 400 метров от ул. Заки Валиди до ул. Тукаева. Движение по остальным улицам осуществляется в рабочем режиме. Прошу водителей отнестись с пониманием, - написал на своей странице в Facebook Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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