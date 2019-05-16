2019-05-16T10:32:06+03:00
Происшествия

В Стерлитамаке с балкона девятиэтажки упал мужчина

К сожалению, он разбился насмерть
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Стерлитамаке произошел очередной несчастный случай. Как сообщают местные жители в социальных сетях, с балкона девятиэтажного дома выпал мужчина. Все случилось по адресу ул. Артема, 137. Последствия инцидента засняли на видео очевидцы. По их словам, горожанин разбился на смерть.

- Собирали по кускам: ноги отдельно, руки, голову...- пишет автор видео в соцсетях.

На кадрах записи видно, что приехавшие сотрудники экстренных служб загрузили тело погибшего в автомобиль.

Подробности ЧП выясняются.

В Башкирии с балкона девятиэтажки упал мужчина.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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