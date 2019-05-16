В Стерлитамаке с балкона девятиэтажки упал мужчина
К сожалению, он разбился насмерть
Стоп-кадр
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В Стерлитамаке произошел очередной несчастный случай. Как сообщают местные жители в социальных сетях, с балкона девятиэтажного дома выпал мужчина. Все случилось по адресу ул. Артема, 137. Последствия инцидента засняли на видео очевидцы. По их словам, горожанин разбился на смерть.
- Собирали по кускам: ноги отдельно, руки, голову...- пишет автор видео в соцсетях.
На кадрах записи видно, что приехавшие сотрудники экстренных служб загрузили тело погибшего в автомобиль.
Подробности ЧП выясняются.
В Башкирии с балкона девятиэтажки упал мужчина.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU