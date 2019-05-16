2019-05-16T19:25:49+03:00
Происшествия

В Уфе дедушка лишился сбережений, пустив домой лже-скупщиц стеклотары

Они украли у пенсионера 230 тысяч рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Полицейские ищут злоумышленниц, обокравших пожилого жителя Уфы. На днях в дверь 82-летнего мужчины постучали. Незнакомка заявила, что она скупает стеклянные банки. Пенсионер был рад избавиться от них и пустил женщину и в квартиру. Та пробыла в гостях недолго, в какой-то момент встала и ушла без объяснений. Позже выяснилось, что с собой она прихватила 230 тысяч рублей сбережений.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что схема мошенниц была традиционной – одна отвлекала, пока другая обшаривала шкафы. Сейчас женщин, подозреваемых в краже, ищет полиция.

Правоохранители просят уфимцев предупредить дедушек и бабушек о подобных видах обмана. Именно пожилые люди, открывая двери незнакомцам, чаще всего оказываются жертвами мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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