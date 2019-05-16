В Башкирии с начала сезона клещи покусали более 2000 человек

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-16T15:00:21+03:00

В этом году клещи проснулись рано и успели перекусать большее число людей Фото: Мария ЛЕНЦ

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На сегодняшний день 2176 жителей Башкирии обратились в Центр гигиены и эпидемиологии с жалобами на укусы клещей. В прошлом году на этот момент было всего 1548 таких случаев, отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.

Такая разница в цифрах, по мнению специалистов, связана с ранним приходом тепла в регион. Обращения по укусам клещей стали поступать уже с 11 марта. В предыдущие годы клещи просыпались гораздо позже.

В этом году в Башкирии планируют обработать от клещей 4000 гектаров зеленых территорий, сейчас обработаны чуть больше половины из них.

ИСТОЧНИК KP.RU