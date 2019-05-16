Житель Башкирии обнаружил в лесу «змеиную свадьбу»
Жители Башкирии обнаружил в лесу огромный клубок змей.
Накануне житель Учалинского района Башкирии, прогуливаясь вдоль железнодорожных путей около деревни Мансурово, обнаружил любопытную картину. В лесополосе прямо около железной дороги он увидел клубок змей. У пресмыкающихся, похоже, начался брачный период. Завидев такую необычную картину, мужчина взял в руки мобильный телефон и заснял «змеиную свадьбу» на камеру.
На кадрах видно, как змеи свились в один клубок. Услышав приближение человека, некоторые из них уползли прочь. Предположительно, это были гадюки. Это можно определить по головам змей – их выдала характерная форма головы.
В Башкирии засняли змей, сбившихся в клубок.
ИСТОЧНИК KP.RU