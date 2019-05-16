2019-05-16T09:19:35+03:00
Общество

Житель Башкирии обнаружил в лесу «змеиную свадьбу»

Случай произошел в Учалинском районе республики [видео]
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Житель Башкирии заснял огромное количество змейЖитель Башкирии заснял огромное количество змейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Жители Башкирии обнаружил в лесу огромный клубок змей.

Накануне житель Учалинского района Башкирии, прогуливаясь вдоль железнодорожных путей около деревни Мансурово, обнаружил любопытную картину. В лесополосе прямо около железной дороги он увидел клубок змей. У пресмыкающихся, похоже, начался брачный период. Завидев такую необычную картину, мужчина взял в руки мобильный телефон и заснял «змеиную свадьбу» на камеру.

На кадрах видно, как змеи свились в один клубок. Услышав приближение человека, некоторые из них уползли прочь. Предположительно, это были гадюки. Это можно определить по головам змей – их выдала характерная форма головы.

В Башкирии засняли змей, сбившихся в клубок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии благодаря пожарному извещателю семья с младенцем остались живы
«Всю свою жизнь посвятил служению Родине»: в Уфе похоронили вице-премьера Башкирии
Верховный суд Башкирии оставил под арестом создателя LinguaLeo, обвиняемого в убийстве сестры
В Башкирии полуголая девушка наблюдала за парадом Победы
Уфимка уже четыре года ищет пропавшего брата
Жених хороший со всех сторон: житель Башкирии нашел любовь на Первом канале
Прогноз погоды на пятницу, 17 мая
В Башкирии с начала сезона клещи покусали более 2000 человек
По центру Уфы разгуливала обнаженная девушка
Приставы прокомментировали случай с гробом, подаренным живому жителю Уфы
Уфимский репер Face отказался материться со сцены
Момент массового ДТП на «Театре кукол» в Уфе попал на видео
В Башкирии температура упадет до нуля и выпадет снег
Радик Юльякшин рассказал о том, зачем уезжает в Москву
Приехал в Нефтекамск из Уфы и пропал: в Башкирии ищут 57-летнего Валерия Карабута
Радик Юльякшин встретится с поклонниками накануне юбилея
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
В Уфе обсудят перспективы цифровизации нефтегазохимической отрасли
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра