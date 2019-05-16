Житель Башкирии обнаружил в лесу «змеиную свадьбу»

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-16T09:19:35+03:00

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Жители Башкирии обнаружил в лесу огромный клубок змей.

Накануне житель Учалинского района Башкирии, прогуливаясь вдоль железнодорожных путей около деревни Мансурово, обнаружил любопытную картину. В лесополосе прямо около железной дороги он увидел клубок змей. У пресмыкающихся, похоже, начался брачный период. Завидев такую необычную картину, мужчина взял в руки мобильный телефон и заснял «змеиную свадьбу» на камеру.

На кадрах видно, как змеи свились в один клубок. Услышав приближение человека, некоторые из них уползли прочь. Предположительно, это были гадюки. Это можно определить по головам змей – их выдала характерная форма головы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/709035" frameborder="0"></iframe> В Башкирии засняли змей, сбившихся в клубок.

ИСТОЧНИК KP.RU