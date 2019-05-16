2019-05-16T12:29:16+03:00
Происшествия

Стали известны подробности массового ДТП на «Театре кукол» в Уфе

Госпитализированы 6 человек
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД по БашкирииФото: УГИБДД по Башкирии
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Госавтоинспекция Башкирии выясняет обстоятельства серьезной аварии, случившейся сегодня, 16 мая, на проспекте Октября в Уфе. Около 8 утра возле остановки «Театр кукол» в сторону центра столкнулись три автомобиля.

Как сообщает УГИБДД по Башкирии, 28-летний водитель грузовой «Газели» врезался в попутный «Форд Транзит» 233-го маршрута. Тот отбросило на «Нефаз», ехавший по 51-му маршруту. Сама «Газель» от удара завалилась на бок.

По данным ГИБДД, пострадали шестеро: водитель «Газели» и пять пассажиров микроавтобуса. В Минздраве республики говорят о 8 пострадавших, двум из которых потребовалась госпитализация.

На месте ЧП по-прежнему работает полиция и другие службы.

Фото: УГИБДД по Башкирии

Фото: УГИБДД по Башкирии

Фото: УГИБДД по Башкирии

Фото: УГИБДД по Башкирии

Фото: УГИБДД по Башкирии

Фото: УГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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