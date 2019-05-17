Пассажирский автобус из Уфы опрокинулся в кювет на Урале

СЕГОДНЯ 06:37 2019-05-17T06:37:04+03:00

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Микроавтобус, следовавший из Уфы в Екатеринбург, попал в ДТП на Урале. ЧП случилось сегодня утром, 16 мая, на Пермском тракте.

Как сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург», водитель «Форда Транзит» сначала выехал на «встречку», затем на обочину, а после опрокинул автобус в кювет. В салоне в этот момент находились 12 пассажиров. По данным местного УГИБДД, 8 человек госпитализировали с легкими травмами.

Сам водитель остался целехонек. Предположительно, он уснул за рулем, что и привело к аварии.

Уточняется, что автобус не был рейсовым.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU