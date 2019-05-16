В Уфе из-за полумарафона ограничат движение в историческом центре
В предстоящее воскресенье, 19 мая, любители бега соберутся в Уфе, чтобы принять участие в полумарафоне.
Маршрут забега будет пролегать через исторический центр, который в этот день частично перекроют. Движение будет ограничено с 9 утра до 3 часов дня. Ограничение коснется улиц Ленина, Пушкина, Заки Валиди, Карла Маркса и других.
Для подготовки спортивного праздника тоже потребуются перекрытия. С 17 мая до вечера 19 мая закроют участок от парковки Конгресс-холла до ул. Аксакова.
На время действия ограничения движения на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.
В мэрии города рассказали, что этот полумарафон проводится одновременно в 19 городах России. Участники стартуют синхронно, из-за чего мероприятие попало в Книгу рекордов Гиннеса.
Старт на дистанции 21,1 км и 10 км назначен на 11 утра, забега на 5 км – на 12:30, а на 2 км – на 13:40.
Всех желающих приглашают поучаствовать в качестве бегунов или зрителей.
Маршрут забега
ИСТОЧНИК KP.RU