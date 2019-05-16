2019-05-16T18:44:20+03:00
Общество

В Уфе из-за полумарафона ограничат движение в историческом центре

Забег состоится 19 мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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В предстоящее воскресенье, 19 мая, любители бега соберутся в Уфе, чтобы принять участие в полумарафоне.

Маршрут забега будет пролегать через исторический центр, который в этот день частично перекроют. Движение будет ограничено с 9 утра до 3 часов дня. Ограничение коснется улиц Ленина, Пушкина, Заки Валиди, Карла Маркса и других.

Для подготовки спортивного праздника тоже потребуются перекрытия. С 17 мая до вечера 19 мая закроют участок от парковки Конгресс-холла до ул. Аксакова.

На время действия ограничения движения на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.

В мэрии города рассказали, что этот полумарафон проводится одновременно в 19 городах России. Участники стартуют синхронно, из-за чего мероприятие попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Старт на дистанции 21,1 км и 10 км назначен на 11 утра, забега на 5 км – на 12:30, а на 2 км – на 13:40.

Всех желающих приглашают поучаствовать в качестве бегунов или зрителей.

Маршрут забега

Маршрут забега

ИСТОЧНИК KP.RU

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