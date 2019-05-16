В Уфе для купания оборудуют 7 пляжей
Сейчас спасатели очищают их территорию
Фото: УГЗ Уфы
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Специалисты Управления гражданской защиты Уфы приступили к подготовке городских пляжей к купальному сезону. Накануне водолазы «прочесали» дно реке Белой и озера Теплого, очищая его от опасных объектов: камней, стекла и прочего мусора.
На очереди акватории еще пяти пляжей. Всего же, по данным властей, их в Уфе будет семь.
Официальными зонами отдыха в 2019 году станут
- пляжи «Солнечный» и «Водник» на реке Белой;
- пляжи «Берег солнца», «Сипайловское сочи» и «Песчаный» на реке Уфе;
- пляжи «Гольфстрим» и «Райский берег» на озере Теплом.
ИСТОЧНИК KP.RU