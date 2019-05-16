В Уфе из-за утечки на трубопроводе вода залила проезжую часть
Ведутся ремонтные работы
Схема: пресс-служба мэрии Уфы
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В минувшую среду, 15 мая, специалисты проводили испытания тепломагистралей города, искали слабые участки. Их усилия себя оправдали: в ходе работ обнаружилась утечка. В мэрии города рассказали, что вода полилась на проезжую часть перед домом №11 по улице Хадии Давлетшиной.
На место прорыва вызвали бригаду «БашРТС». Известно, что сейчас участок с утечкой локализован, идет ремонт трубопровода.
К счастью, вода не причинила никакого материального ущерба, никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU