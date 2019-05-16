2019-05-16T09:55:56+03:00
Происшествия

В Уфе из-за утечки на трубопроводе вода залила проезжую часть

Ведутся ремонтные работы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Схема: пресс-служба мэрии УфыСхема: пресс-служба мэрии Уфы
Изменить размер текста:

В минувшую среду, 15 мая, специалисты проводили испытания тепломагистралей города, искали слабые участки. Их усилия себя оправдали: в ходе работ обнаружилась утечка. В мэрии города рассказали, что вода полилась на проезжую часть перед домом №11 по улице Хадии Давлетшиной.

На место прорыва вызвали бригаду «БашРТС». Известно, что сейчас участок с утечкой локализован, идет ремонт трубопровода.

К счастью, вода не причинила никакого материального ущерба, никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии благодаря пожарному извещателю семья с младенцем остались живы
«Всю свою жизнь посвятил служению Родине»: в Уфе похоронили вице-премьера Башкирии
Верховный суд Башкирии оставил под арестом создателя LinguaLeo, обвиняемого в убийстве сестры
В Башкирии полуголая девушка наблюдала за парадом Победы
Уфимка уже четыре года ищет пропавшего брата
Жених хороший со всех сторон: житель Башкирии нашел любовь на Первом канале
Прогноз погоды на пятницу, 17 мая
В Башкирии с начала сезона клещи покусали более 2000 человек
По центру Уфы разгуливала обнаженная девушка
Приставы прокомментировали случай с гробом, подаренным живому жителю Уфы
Уфимский репер Face отказался материться со сцены
Момент массового ДТП на «Театре кукол» в Уфе попал на видео
В Башкирии температура упадет до нуля и выпадет снег
Радик Юльякшин рассказал о том, зачем уезжает в Москву
Приехал в Нефтекамск из Уфы и пропал: в Башкирии ищут 57-летнего Валерия Карабута
Радик Юльякшин встретится с поклонниками накануне юбилея
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
В Уфе обсудят перспективы цифровизации нефтегазохимической отрасли
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра